بالفيديو .. الباعة الجائلين يطالبون بالتفاوض مع وفد من رئاسة الجمهورية

أكد أحد البائعين أن “نقيب البائعين، أحمد حسين، وبعض أعضاء النقابة لعبوا بنا و ببيعنا لمصالح شخصيه لهم وان لنا 4 موافقات بتنفيذ نموذج حضارى وتم دفع مبلغ 2650جنيه واعطونا ورق وقامو باحضار أشخاص ليسو بائعين لدفع أموال كى يقومو بحجز قطع فى مشروع الترجمان”.

أضاف البائع أن الباعة الجائلين معظمهم يحمل مؤهلات عليا ومتوسطه، وعند سؤاله عن دخول الباعه الجائلين وسطهم قال ان مفيش بياع يدخل وسطهم وانهم هم من قامو بخساره بضاعتهم واتحبس وتم مطاردتهم من الاشغالات وجاء بعض الأشخاص باخذ حقوقهم وأن معظم البائعين، هم بائعين أبًا عن جد.

وقال بائع آخر، إن “الباعة الجائلين ليس لهم حقوق على الدولة، وقالو إن الترجمان هو يصلح لاهالى بولاق وأولى باهله اصحاب الباله ونحن نحدد أماكن كثيره وهى محطات المترو، وتقنين الأوضاع كما الشركات، والساحات العامه بشارع عبد المنعم رياض، وبجوار دار القضاء، وشارع جواد حسنى”.

أضاف أحد البائعين، أنهم مع تقنين اوقات العمل ايضًا وانهم ليسو ضد النظام وهذا حل موقت لحين الانتهاء من منطقه وابور الثلج وانهم يردون ضمانات حقيقيه من المسئولين وطالبوا الرئاسه لتتحوار مع البائعين بوجود جميع البياعين والمسؤولين عنهم.

المراسل| محمد السيد

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