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رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية ينفى العثور على رفات جندي ثان بمواقع حفر قناة السويس

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رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية ينفى العثور على رفات جندي ثان بمواقع حفر قناة السويس رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية ينفى العثور على رفات جندي ثان بمواقع حفر قناة السويس

اللواء أركان حرب كامل الوزير

نفى اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المسئول عن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، عثور العاملين في حفر قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، على رفات جندي مصري ثان، أثناء عمليات الحفر بالمجرى الملاحي الجديد.

وأكد أنه ماتم العثور عليه هو أجزاء من عظام بشرية، والتى من المتكرر العثور عليه بمواقع الحفر .

كان عمال الحفر في قناة السويس الجديدة قد عثروا في أغسطس الماضي على رفات الجندي محمد حسن عطوة عبدالغني، من قرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين بالدقهلية، من شهداء حرب أكتوبر 1973 . 

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