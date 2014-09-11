ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بملوي بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث بندر ملوي بقيادة الرائد محمد الموجي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات باسلوب المغافلة .

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتمكن الرائد محمد الموجي رئيس مباحث بندر ملوي ومعاوني المباحث النقيب زياد ربيع والنقيب ممد فؤاد ضبط كلا من “محمد رمضان محمد وشهرته قدومة 21 سنة عاطل معتوق كسبان عبد النعيم 24 سنة –علاء عبد التواب يوسف 17 سنة-محمد نهاد احمد 29 سنة –احمد محمد عبد المالك 22سنة “جميعهم مقيمون ملوي كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في خطف حقائب السيدات بالمغافلة وضبط بحوزتهم 9هواتف محمولة و2 دراجة بخارية ومبلغ مالي 2400 جنيه .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب 9وقائع خطف وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .