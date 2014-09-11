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بالأرقام والخرائط.. شيكابالا لن يتحمل ما حدث أمام تونس

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بالأرقام والخرائط.. شيكابالا لن يتحمل ما حدث أمام تونس بالأرقام والخرائط.. شيكابالا لن يتحمل ما حدث أمام تونس

فوز نزول شيكابالا إلى أرض الملعب أمام تونس، تابعت المئات من جماهير الزمالك تؤكد أن مشاركة اللاعب ستجعله يتحمل نتيجة الخسارة أو باللغة العامية "يشيل الليلة".

ولكن، رغم الأزمات مع سبورتنج لشبونة، والغياب المستمر لشهور عن الملاعب، كان شيكابالا الأفضل في منتخب مصر أمام تونس قياسا بعدد دقائق اللعب.

شيكابالا شارك لـ23 دقيقة في الخسارة بهدف نظيف في مباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا، ووفقا لأرقامه كان الأكثر إيجابية على مرمى المنافس.

يعيب شيكابالا أنه لا يجيد اللعب تماما بالقدم اليمني، ولكن من واجبات المدرب أن يوظف اللاعب داخل الملعب وفقا لإمكانياته، لذلك لا يمكننا لوم شيكا على أنه "أشول"!

أما عن أرقام اللاعب، فنسبة تمريره الصحيح بلغت 73% بواقع ثلاث تمريرات خاطئة فقط.

كما حقق شيكابالا نسبة نجاح بلغت 100% في التمرير الطويل، بواقع تمريرة على رأس محمد صلاح داخل منطقة الست ياردات، كان المنطقي لها أن تنتهي بهدف.

شيكابالا أيضا أرسل عرضية ناجحة داخل منطقة الجزاء، لينجح بذلك في مهمة توصيل الكرة إلى المهاجم الذي فشل في ترجمتها، وبالطبع لا لوم على شيكا.

النجم الأسمر كان له أيضا محاولة بين الخشبات الثلاث للمرمى التونسي، لم يكتب لها النجاح، وبمراقبة تحركاته أدى شيكابالا دوره الهجومي بشكل ناجح وفقا لخريطته الحرارية التي تظهر تمركزه داخل منطقة جزاء تونس.

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