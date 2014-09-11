عرض مليء بالحيوية لمجموعة مايكل كورس لربيع وصيف 2015

عرف المصمم الأمريكي الشهير مايكل كورس Michael Kors بتصاميمه العملية وعروضه المفعمة بالحيوية، ويمكن أن يكون ذلك السبب الرئيسي ليكون المصمم الأول للعديد من السيدات في الخليج والعالم العربي، وفي عرض مجموعة ربيع وصيف 2015 لم يوفر المصمم أياً من تلك الحيوية التي يتمتع بها، إذ قدم عرضاً صيفياً رائعاً بامتياز.

عرض المصمم مايكل كورس مجموعة من الفساتين والملابس البيضاء الصيفية الناعمة التي نسقت بطريقة جميلة مع الإكسسوارات اللحمية المحايدة لتعطيها طابعاً عملياً بسيطاً، ثم انتقل العرض للأناقة الصيفية المليئة بالأنوثة والجمال، والتي تحمل بين طياتها اللمسات الكلاسيكية المعروفة بنعومتها وتفاصيلها الأنثوية، ولم يغفل المصمم عن اختيار الألوان المشرقة كالأصفر والوردي والطبعات الموردة التي أضفت إشراقة وحيوية الصيف على العرض.

لا يمكن أن نغفل عن ذكر الإكسسوارات الأنيقة في هذه المجموعة، فقد قدم المصمم عدداً من الحقائب العملية التي تنوعت بتصاميمها بين حقائب اليد وحقائب Cross Body، بالإضافة للصنادل والأحذية المميزة بطريقة الحبال، والأحزمة ذات التصميم الفريد والمميز، وقد طغت درجات البني على الإكسسوارات المعروضة لتجعلها أكثر عملية وسهولة في التنسيق.

كما كان للرجل نصيب من مجموعة مايكل كورس الصيفية، إذ قدم المصمم عدداً من الإطلالات الرجالية العملية للصيف المقبل. شاهدي ماذا قدم المصمم مايكل كورس في آخر عروضه لربيع وصيف 2015، وأخبرينا برأيك.

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