الخبيرة نجوى الدردير تقيّم إطلالات النجمات في الموركس والبياف

خلال الأيام الماضية أقيمت حفلات السجادة الحمراء لتوزيع جوائز الموركس دور والبياف، ومع الحضور البارز للنجمات العربيات في هذه الحفلات قررنا أن نطلب رأي خبيرة المظهر السعودية نجوى الدردير بهذه الإطلالات وتقييمها لها.

قسمت نجوى الدردير إطلالات النجمات هذا الأسبوع إلى إطلالات متميزة وأخرى غير موفقة، وفيما يلي نقدم لك تعليقها على كل إطلالة:

- الإطلالات المتميزة:

لا تقدم النجمة نانسي عجرم على المغامرات في إطلالاتها، وعلى الرغم من ذلك تظهر متألقة في كل مرة بطريقة بعيدة عن الملل.

أعجبت باختيار النجمة المتجدد في هذه الإطلالة على الرغم من أنني لا أرى أن الحزام الذهبي والأقراط الحمراء مناسبان أو متناسقان مع تطريز الفستان، فلكل منهم ستايل مختلف عن الآخر.

على عكس نوال الزغبي، فقد أحسنت كارول اختيار التصميم المناسب والإكسسوارات التي تناغمت معه لتعطيها طلة جريئة أو Edgy.

بدت نادين متألقة بهذا التصميم الذي أظهر قوامها الرشيق بتفاصيله الجميلة على الخصر.

كانت النجمة شيرين هي الأجمل على الإطلاق، فقد أحسنت اختيار التصميم الجميل والفخم، ونسقته بطريقة رائعة مع إكسسوارات مناسبة.

- إطلالات غير موفقة:

على الرغم من أن اللون كان مناسباً للنجمة إليسا إلا أنها لم توفق في اختيار التصميم المناسب الذي يجعلها تتميز بين الحضور، فقد بدت إطلالتها مملة وباردة نوعاً ما.

بدت إطلالتها مزعجة للعين إن صح القول، فمع فستانها الذهبي اللامع اختارت لطيفة أن تزيد من لمعان إطلالتها بحقيبة وحذاء ومجوهرات بنفس اللون.

أتعجب من اختيار سيرين أن تظهر بهذا اللوك في عام 2014، فقد بدت إطلالتها مناسبة لأجواء التسعينات على الرغم من تصميم الفستان الذي كان مناسباً لشكل جسمها "الساعة الرملية".

بدت نجوى بإطلالتها الوردية كأنها في زيارة خاصة لعالم باربي، وكانت إطلالة غير موفقة إطلاقاً، فهذا اللوك يبدو مناسباً لطفلة أكثر من كونه مناسباً لإطلالة السجادة الحمراء.

لم توفق النجمة المصرية نيللي كريم في اختيار الفستان، إذ كان تصميم الفستان مزعجاً ومزدحماً بالتفاصيل بطريقة غير جذابة، بالإضافة الى أن اللونين البرتقالي والزيتي جعلا إطلالتها مظلمة بدلاً من أن تشرق على السجادة الحمراء لأكبر حدث فني عربي.

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