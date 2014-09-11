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سيلينا غوميز وجاستن بيبر يحتفلان بخطوبتهما

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سيلينا غوميز وجاستن بيبر يحتفلان بخطوبتهما سيلينا غوميز وجاستن بيبر يحتفلان بخطوبتهما

الخميس 11-09-2014 13:38

وضع الثنائي الغريب Justin Bieber وSelena Gomez حداً لعلاقتهما المتقطعة، واحتفلا بخطوبتهما في لوس أنجلوس بشكل سريّ.
فقد ذكرت مجلة Life & Style أنّ النجمين تبادلا خاتمين، وقطعا الوعود سوياً، وبدأ جديّاً بالتخطيط لزفافهما.
وأكّد مصدر للمجلة نفسها أنّ Bieber البالغ من العمر 20 عاماً قرّر أن يصطحب حبيبته، البالغة من العمر 22 عاماً، مجدداً إلى موطنه الأصلي في كندا والزواج بها هناك في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أنّ Justin Bieber وSelena Gomez لم يعلّقا حتى الآن على الموضوع، لا بالتأكيد ولا بالنفي. فهل تكون حقاً هذه بداية جديدة لأكثر علاقة متقطعة بين المشاهير؟!

 

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