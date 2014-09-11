كايني ويست يدخل المستشفى

أدخل نجم الراب العالمي Kanye West إلى طوارئ إحدى مستشفيات مدينة Melbourne لتلقي علاج، قبل ساعة واحدة من حفله في المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ النجم، البالغ من العمر 37 عاماً، قد أدخل يوم الأربعاء المنصرم إلى قسم الطوارىء في مستشفى "Epworth" ، في منطقة ريشمونة في أستراليا، عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وقد ذكرت امرأة صادف وجودها في المستشفى أنّ Kanye عمد إلى إخفاء وجهه عند الدخول، كما حرص مرافقوه على ألا يتواجد أحد في الرواق عند دخول النجم.

ويبدو أنّ حالة Kanye West كانت بسيطة، إذ غادر عند حوالى الساعة الـ4 عصراً، متوجّهاً مباشرة لإحياء حفله.

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