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وفاة الممثل ريتشارد كيل عن 74 عاماً

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وفاة الممثل ريتشارد كيل عن 74 عاماً وفاة الممثل ريتشارد كيل عن 74 عاماً

الخميس 11-09-2014 13:31

توفي الممثل Richard Kiel، احد نجوم سلسلة "James Bond " عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، في مستشفى في كاليفورنيا .
وقد أكد خبر الوفاة، مدير أعمال الممثل، Steve Stevens ، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة، مع العلم أنّ Kiel كان قد تعرض لكسر في قدمه الأسبوع الماضي.
واشتهر Kiel بتجسيد شخصية " Jaws" الشرير ذي الأسنان المعدنية في جزئين من سلسلة أفلام "James Bond".
يذكر ان الممثل Richard Kiel ولد في مدينة ديترويت الأمريكية، وبدأ مسيرته الفنية عام 1960 بمسلسل "Laramie "، كما نشر سيرته الذاتية عام 2001 في كتاب.

 

 

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