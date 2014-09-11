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ماذا تفعل منة فضالي مع أحمد عز بعد انتهاء مسلسل "الاكسلانس"

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ماذا تفعل منة فضالي مع أحمد عز بعد انتهاء مسلسل "الاكسلانس" ماذا تفعل منة فضالي مع أحمد عز بعد انتهاء مسلسل "الاكسلانس"

الخميس 11-09-2014 13:55

بعد تألقها في رمضان الماضي مع الفنان أحمد عز في مسلسل "الأكسلانس"، تخوض منة فضالي بطولة سينمائية أخرى معه في فيلم "المفرمة" من إنتاج وتأليف وائل عبد الله، وهو من أفلام الإثارة والأكشن التي اعتاد عز على تقديمها ولكن بتفاصيل جديدة.
يذكر أن منة ساندت أحمد عز في قضيته ضد زينة، وكان ذلك سبباً في الكثير من الشائعات التي تحدثت عن ارتباطها بعز، وهو ما حرصت منة على نفيه وكذلك عز.
كما أن نجاح منة فضالي في "الاكسلانس" كان وراء توقيعها عقد احتكار مع وائل عبد الله وأول الأعمال في هذا العقد فيلم "المفرمة ".

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