ما الذي أبكى الليدي غاغا أمام جمهور دبي

في حدث كان ينتظره آلاف الجماهير، وهو حفل الليدي غاغا التي كانت على موعد مع جمهورها في دبي أمس، في ساحة فندق الميدان، حيث الازدحام الشديد أمام المدخل الخاص بالحفل؛ لكن التنظيم بدءاً من البوابات كان ملحوظاً بشكل كبير ومن دون أي مشاكل، فقد فتحت الأبواب في تمام الساعة السادسة، وبدأ الحفل الذي كان أشبه بالمهرجانات الموسيقية مع عزف الـ "DJ" ثم جاءت اللحظة الحاسمة التي كان ينتظرها الجمهور، وهو ظهور الليدي غاغا على المسرح في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء وسط تهليلهم وصراخهم فطلت برداء يشبه المايوه ذات القطعة الواحدة باللون الذهبي، وعلى ظهرها جناحان من الريش باللون ذاته، ويحملها شابان من الفرقة على كتفيهما، فبدأت أن تفتح زراعيها كتحية للجمهور وفي المقابل بادلوها الشعور ذاته مهللين قائلين: نحن نحبك يا ليدي غاغا، ثم أطلقوا عليها ألعاباً ورقية ملونة احتفالاً بها، وبعدها بدأت في تقديم استعراضها المبهر وسط فرقتها وخلال العرض بدلت ملابسها لأكثر من ست مرات وفي كل مرة كانت تبدل لون شعرها بشعر مستعار... حتى أفراد فرقتها كانوا يبدلون ملابسهم تارة في أشكال نحل وتارة أخرى في أشكال رواد فضاء مما تجاوب معها الحضور بشكل كبير،حيث لم يتوقف عن الرقص والهتاف وإضاءة الهواتف المحمولة لتصويرها. على الرغم من شدة رطوبة الطقس.

في أحد العروض ظهرت فرقتها على المسرح، وهي تحمل على قاذفات موجهة إلى الجمهور وأطلقوا منها "دمى صغيرة" فتسابق كل منهم للحصول على واحدة منها، وضمن الأغاني التي قدمتها الليدي غاغا أغنية "اليخاندرو" وأغنية "I want your love" كما عزفت على البيانو والغيتار، ما تسبب في بكائها على المسرح فخاطبت الجمهور وصوتها يرتعش قائلة: "أنا سعيدة جداً وأتمنى أن تكونوا أنتم أيضاً سعداء وأدعو لكم بالصحة الجيدة، فأنا انتظرت كثيراً لكي أحضر إلى هنا وألتقي بكم، وكنت دائمة السؤال عن موعد وصولي إلى دبي لكي أرى حبكم هذا، وأرى هذا البلد الجميل" فصفق الجمهور لها، واستمرت في الغناء والرقص وتقديم العروض إلى الساعة الثانية عشر.



الجدير بالذكر إننا التقينا بعدة عائلات عربية حضرت من البلد الأصل خصيصاً لمشاهدة حفل الليدي غاغا في دبي.

والمزيد من كواليس الحفل وزيارتها إلى دبي في العدد المقبل من مجلة "سيدتي".