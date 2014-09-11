يسرا: كنت حاملاً وأجهضت نفسي لهذا السبب

القاهرة_مروة عبد الفضيل

قالت الفنانة يسرا إن مشوارها الفني كان طويلاً بسبب إخلاصها وحبها للفن وليس للشهرة، موضحة أن الوصول إلى قلب الناس "حدوتة كبيرة"، وأن هذا الأمر كان تحدياً حقيقياً بالنسبة لها، تصريح يسرا جاء ضمن برنامج "أنت حر"، الذي يقدمه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر فضائية CBC2، حيث

قالت "لو ضحكت على المشاهدين سيكشفونك حتماً".

وتحدثت يسرا عن المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، موضحة أنّها كانت تعشقه قبل أن تراه، ووصفت فيلمه "باب الحديد" بأنه عشقها الكبير، وكانت تتمنى أن تقدم دور هندومة، الذي قدمته هند رستم ، وكشفت يسرا للمرة الأولى أنها كانت ضيفة شرف في فيلم تليفزيوني مع شاهين اسمه "فكرة استعراضية"، وكانت تنتظر أن يعرض لكنه لم ير النور.

وقالت يسرا إنها عندما التقت شاهين قالت له "على فكرة أنا بحبك أوي"، فرد قائلاً "عندك حق تحبيني.. عندك حق"، ثم تركها وذهب، ومرت السنوات قبل أن يلتقيا من جديد في "حدوتة مصرية"، وعندما رآها استغرب من شعرها الأشقر وطلب منها تغييره إلى الأسود، فقالت له إن الأسود يجعلها تبدو قبيحة فأجابها "أنتي لمضة"، ثم أعطاها النص وبعد مذاكرته قالت إنها لو فشلت مع يوسف شاهين فالأمر سيكون قد انتهى.

واستطردت "أرسلت لسيف عبد الرحمن الذي يعمل مع شاهين رسالة اعتذار عن العمل، وقلت له أريد دوراً أخر، ومرت 3 أشهر، وكنت حينها أعيش مع خالتي وزوجها، وكنت نائمة، ووجدت يوسف شاهين هم من يوقظني من النوم، وقال لي أنا هشرب النسكافية برا ومستنيكي، فسألتني خالتي من هذا، وتحدثت معه وقال لي الدور لم يعجبك، وكنت حينها أحترمه جدا وأحبه، ووجدته يقول لي سأعطيك الدور الذي تريدينه، ووقعت على العمل بـ 2000 جنيه، رغم أني كنت أتقاضي 6 آلاف جنيه حينها".

وتحدثت عن فيلم "المهاجر":"كنت حينها حاملاً ومرضت، وأوقف يوسف شاهين التصوير وسمح لي بالسفر إلى فرنسا، وأجهضت الطفل لأنه بقاءه كان يشكّل خطورة على صحتي وانتظرني يوسف شاهين سنة كاملة بعدها".

وذكرت أن عادل إمام بدوره انتظرها في فيلم "رسالة إلى الوالي"، حين اختفى صوتها لمدة 3 أشهر نتيجة جلطة في الحبال الصوتية.