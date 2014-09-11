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مارسيل خليفة يدير المعهد الموسيقي في طنجة المغربية

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مارسيل خليفة يدير المعهد الموسيقي في طنجة المغربية مارسيل خليفة يدير المعهد الموسيقي في طنجة المغربية

الخميس 11-09-2014 17:02

يفتتح الفنان اللبناني مارسيل خليفة، منتصف شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل "معهد مارسيل خليفة للموسيقى والفن" بمدينة طنجة المغربية، التي اختارها مقراً نهائيا له.
وسيتولى مارسيل البالغ من العمر 64 سنة الإشراف على إدارة المؤسسة، التي أسسها مع بعض شركائه المغاربة ، من بينهم وزارة الثقاقة المغربية ومجلس مدينة طنجة، إضافة إلى تدريس بعض المستويات فيها، إلى جانب أسماء فنية وازنة ، تهتم بميدان الفن والموسيقى بالمغرب والمشرق العربي، من بينها أسماء مغربية وأخرى من خارج المغرب سيقترحها الفنان اللبناني، وسيكون من بين اختصاصاتها الاشتغال على جمع وتوثيق الموسيقى المغربية على اختلاف تنوعها وانتمائها.
وكان الفنان اللبناني مارسيل خليفة قد أعلن سابقا عن نيته في إطلاق مشروع فني كبير في طنجة خصص له وقتا طويلا منذ عودته من باريس .

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