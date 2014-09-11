راغب علامة: كنت رئيس لجنة "أراب أيدول" ووائل مجرد عضو فيها

على أنغام أغنيات ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي" ونجمة كبيرة زينت خلفية المسرح وصور كبيرة لغلاف الألبوم تعكس ضحكته العربضة، إحتفى السوبر ستار راغب علامة، بإطلاق آخر أعماله مع شركائه في العمل من ملحنين وشعراء وموزعين، والأصدقاء الفنانين وأشقائه والصحافيين و"الفانز" الذي احتشدوا في الطابق الثاني من مبنى "الفيرجين" في وسط بيروت.

عند الساعة السادسة من بعد الظهر يوم أمس الأربعاء، كانت القاعة قد امتلأت بكثيرين لبوا دعوة السوبر ستار، الذي انضم إليهم عند الساعة السابعة، أي بعد ساعة على إنطلاق الحدث الفني، الذي واكبه على بعد أمتار قليلة حدث آخر، حيث اجتمع عدد من اللبنانيين في خيمة اعتصام نظمها أهالي العسكريين الذي اختطفوا قبل نحو أسبوعين على أيدي تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".... هكذا هي بيروت، التي تعرف كيف تجمع بامتيار وفي في وقت واحد بين التناقضات، بحلوها ومرها كما بفرحها وتعاستها.

قبل وصول راغب الى "الفيرجين" كان كل شيء مهيئاً لاستقباله، المعجبون الذي احتضنوا باقات الورد الحمراء لتقديمها إليه، والفنانين الذي دعاهم لمشاركته فرحة إصدار الألبوم الجديد، كما المصورين الذي حاولوا مواكبته منذ لحظة نزوله من السيارة إلى لحظة سيره على السجادة الحمراء التي فرشت خصيصاً له، وصولاً الى لحظة دخوله المصعد الكهربائي، الذي اوقفه مسؤولو أمن "الفيرجين" عندما علموا بوصول النجم لكي يكون جاهزاً لنقله الى الطابق الثاني.

على المسرح وقف خضر علامة شقيق راغب ومدير أعماله، ودعا المصورين الى التقط الصور، قبل أن يوجه السوبر ستار، تحيات بالجملة الى كل شخص حضر للمشاركة في اطلاق الألبوم وأبدى اهتماماً لإصداره الجديد "حبيب ضحكاتي"، الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات ونصف السنة، كما قال علامة الذي أضاف متسائلاً " قد يسأل البعض لماذا كل هذا الوقت للتحضير لألبوم، وأنا أجيب كل هذا الوقت سببه حبي لعملي ولكل أغنية فيه، لانني كنت أريد أن ألمس ردة فعل الناس الذين أحبوني وآمنوا بي، وأنا لم أشأ أن أطرح الألبوم، إلا عندما تأكدت أنني صادق في كل حرف غنيّته".

كما توجه علامة بالشكر الى كل شخص "تحمّله" في هذا العمل مشيراً الى انه عندما يباشر العمل فإنه يعمل بجدية وإخلاص، كما توجه بالشكر الأول الى شقيقه خضر والى ناصر الأسعد لأن معظم اغنيات العمل ولدت معه، والمخرج عماد زهر الذي كان يقيم في الولايات المتحدة الأميركية وانتقل الى بيروت وكانت باكورة أعماله معه "أنا اسمي حبيبك"، وأيضا إلى الشاعرين طوني أبي كرم وأحمد ماضي، والملحنين نيكولا شبلي وعادل العراقي ووليد عبد المسيح والمنتج والموزعين، ودون أن ينسى أن يوجه الشكر ايضاً الى صاحب شركة" أنغامي" ايلي أبي صالح.

راغب علامة، تساءل:"لماذا "حبيب ضحكاتي"؟ وكان جوابه"لأنه في زمن الجريمة والإعتداء واللاعدل والسوء أحببت أن أقدم "سي دي" بعنوان "حبيب ضحكاتي" لكي يتذكر الناس أن الضحكة هي أجمل ما عندهم مهما حصل، ووجه كلامه الى الحضور قائلاً "رح تبقوا إنتو حبايب ضحكاتي. مبروك علينا وعليكم الألبوم".

كما اعتبر ً أنه العمل الأكثر ثراء وغنى في العالم، لأن يضم أغنيات باللهجات المصرية واللبنانية والعراقية والخليجية، ومنوعاً بين الراب والرومانسي والوطني، ومشيرا الى أنه تفاجأ بالأمس عندما كان يحيي إحدى الحفلات الخاصة أن الناس كلهم رددوا معه أغنية "أنا اسمي حبيبك" ما جعله يتأكد أنه نجح في الإمتحان.

من بعدها انضم شركاء راغب في العمل اليه كما ابنه الصغير لؤي، وغنى الجميع "أنا اسمي حبيبك" وأخذوا في الوقت نفسه يرمون نسخات من "سي دي" على الحضور، مما تسبب باستياء إحدى الصحفيات التي انسحبت غاضبة وأعتبرت أنه لا يجوز التصرف بهذه الطريقة مع الناس وأهل الصحافة.

راغب علامة تحدث، خلال مؤتمر صحفي مقتضب عن التعاون مع نانسي عجرم وأشار ان مشروع الدويتو معها لا يزال قائماً ولكنه تأخر بعض الشيء وكلاهما بانتظار الوقت المناسب لتنفيذه، موضحاً ان المشروع ولد عبر "تويتر"، واعترف أنه هو السبب في التأخير بسبب انشغالاته الكثيرة ومشيراً إلى أن الظرف والوقت يفرضان نفسيهما.

وبرد على سؤال حول برنامج "آراب آيدول"، أجاب راغب ان موضوع لجان التحكيم أصبحت خلفه، وقال "البوم "حبيب ضحكاتي يساوي 100 آراب أيدول. البرنامج أخذ الكثير من وقتي والضغط النفسي الذي عشته خلاله، هو أحد الأسباب الذي جعلتني أنسحب منه، ونتيجة قرار انسحابي كانت البوم "حبيب ضحكاتي"، ثم تسآل" ما رأيكم في النتيجة؟".

وعن إمكانية تصوير اغنيات أخرى من الألبوم، قال راغب" دعونا نتمتع بكليب "أنا اسمي حبيبيك" ومن بعدها نقرر أي الأغنيات يمكن أن نختار لتصويرها".

ورداً على سؤال، ما إذا كان وائل كفوري أخذ مكانه في برنامج "آراب أيدول"، أجاب راغب" كلا هو ليس مكاني. أنا كنت رئيس اللجنة في البرنامج ووائل عضو فيها. وهنا أحب ان أوجه له تحية لأنني أحبه على المستويين الشخصي والفني و"بطلب من الله يعينو".

على هامش المؤتمر التي "سيدتي نت" عدد من الفنانين الذين شاركوا في العمل من بينهم طوني أبي كرم، الذي اعتبر أن ألبوم راغب علامة هو الاجمل على الإطلاق، أما عن البوم اليسا "حالة حب" فاعتبر أن اليسا كررت نفسها والألبومها الجديد يشبه أي ألبوم سابق لها، اما عن البوم نانسي عجرم"نانسي 8"، فأوضح ابي كرم" أنه اسلوب نانسي الذي نعرفها فيه". الموزع نيكولاس شبلي تحدث عن طريقة التوزيع في العمل، والتجديد الذي اعتمده في توزيع بعض اغنيات راغب القديمة التي يحبها الناس والتي أاحب راغب أن يضمها الى الألبوم، أما ماريو باسيل، فتحدث عن علاقة الصداقة التي تجمعه براغب علامة الذي يشبه في "الهضامة" وحب الحياة، مشيراً الى أن صديقه راغب دعاه الى الحضور لإطلاق الألبوم وهو لبى الدعوة.

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