الترمس لتطويل الشعر وإزالته!

إذا قرأت يوماً عن فوائد الترمس للبشرة والشعر ستجدين أن هناك العديد من المقالات التي تتحدث عن استخدامات الترمس في القضاء على نمو الشعر، بينما تتحدث المقالات الأخرى عن فوائد الترمس في تطويل الشعر وتغذيته، فكيف هذا؟

أكد الخبراء على أن هناك بعض المنتجات الطبيعية التي تقوم بالتأثير على الجسم بطريقة مختلفة عن التأثير على الشعر كالترمس والسدر المطحون وغيرها، فمنقوع الترمس يقوم بتخفيف ظهور شعر الجسم وإبطاء نموه بينما يقوم بتغذية فروة الرأس والشعر وإكسابه الطول واللمعان، فلم لا تجربين هذا الأمر بنفسك؟ فالتجربة خير دليل.

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•الترمس لفرد الشعر وزيادة نموه

الطريقة:

1.احصلي على كيلو من الترمس المر من أحد محلات العطارة.

2.انقعي الترمس في إناء كبير به ماء لمدة 6 ساعات.

3.قومي بحفظ ماء الترمس في علبة بها رشاش في الثلاجة لمدة أسبوع أو 15 يوماً كحد أقصى.

4.رشي منقوع الترمس على شعرك مرتين يومياً ولا تقلقي فهذا المنقوع عديم الرائحة.

5.حافظي على استخدام منقوع الترمس لمدة 3 أشهر للحصول على نتيجة مضمونة، ولكن لاحظي الفرق في طول شعرك ونعومته بعد أسبوعين.

•الترمس لتخفيف نمو شعر الجسم

وإذا كنت تريدين تخفيف نمو شعر جسمك فعليك بصنع منقوع الترمس بنفس الطريقة السابقة مع رشه على مناطق الجسم كاليدين والقدمين بعد إزالة الشعر منها مرتين أو ثلاث مرات يومياً لإبطاء نمو الشعر بشكل تدريجي حتى يختفي نهائياً.

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