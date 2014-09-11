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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون علي خامنئي بنجاح الجراحة

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون علي خامنئي بنجاح الجراحة رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون علي خامنئي بنجاح الجراحة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة لسماحة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

 وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته لسماحة السيد علي خامنئي موفور الصحة والعافية وللشعب الإيراني دوام التقدم والنماء.
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>  كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

  وبعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة بالمناسبة نفسها للسيد علي خامنئي.
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