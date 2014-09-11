محمد بن راشد يستقبل وفداً من هيئة الأمم المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وفدا من هيئة الأمم المتحدة ضم كلا من أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا/.

وقد تبادل سموه والمسؤولان الأمميان الحديث حول أوضاع اللاجئين في مناطق الصراع والمناطق الساخنة حول العالم بشكل عام وأوضاع اللاجئين في قطاع غزة والسوريين والعراقيين على وجه الخصوص وسبل توفير الدعم والمعونات لهؤلاء وآلية إيصال المساعدات الانسانية خاصة الطبية منها والغذائية إلى المحتاجين دون عقبات أو عراقيل.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور الهيئات والمنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة خاصة " الأونروا " التي تتولى مهام إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل الصعوبات اللوجستية التي تواجهها في أداء واجبها الانساني والاخلاقي .. مؤكدا سموه في هذا السياق أن دولة الامارات قيادة وحكومة ومؤسسات وشعبا ماضون في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للهيئات والجهات الدولية لإعانتها على إتمام دورها بشكل كامل وإيجابي لاسيما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين وغيرهم حول العالم.

وإلى ذلك فقد أعرب كل من مفوض الامم المتحدة للاجئين والمفوض العالم للأونروا عن تثمينهما الغالي لمواقف دولة الامارات الانسانية على مختلف المستويات التي تتقدم معظم دول العالم في هذا المجال الانساني لا بل هي الدولة الرائدة على مستوى العالم أكان لجهة حجم المساعدات أم لسرعة الاستجابة للنداءات الدولية والتعامل بحرفية عالية في إيصال المعونات إلى المناطق المنكوبة والتخفيف من معاناة اللاجئين خاصة الاطفال منهم والمرضى والمسنين والجرحى.

وأشار المفوضات الامميان إلى مساعدات الدولة وسرعة تلبية احتياجات لاجئي قطاع غزة التي تمثلت في المستشفى الميداني المجهز بأحدث المعدات الطبية والأطباء المهرة والمواد الاغاثية التي بلغت في الثلاثة أشهر الاولى من العدوان على شعب غزة نحو أربعين مليون دولار و 24 طائرة نقلت المساعدات إلى غزة خلال 36 ساعة فقط ونوها أيضا بالمساعدات التي قدمتها الدولة إلى لاجئي سوريا خاصة في الاردن والتي بلغت قرابة 360 مليون دولار بالإضافة إلى المستشفى الميداني وغيرها.

وأشادا بالدور الكبير الذي لعبته هيئة الهلال الاحمر الاماراتي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية والمدينة الانسانية العالمية في دبي برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين التي تابعت باهتمام بالغ نقل وإيصال المساعدات إلى أصحابها وتأمين احتياجات اللاجئين والمنكوبين في قطاع غزة وغيرها من المناطق الساخنة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزير دولة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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