قائد بالسورى الحر: ميليشيات حزب الله تشكل تهديداً رئيساً علينا

قال العميد سالم إدريس قائد أركان الجيش السورى الحر إنه "محبط جدا" من أن رفع الحظر العسكرى الأوروبى لن يؤدى الى شحن للأسلحة على الفور إلى مقاتليه المفتقرين إلى السلاح.

وقال إدريس فى مقابلة مع الأسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات حزب الله اللبنانية حليفة نظام الرئيس السورى بشار الأسد لديها مئات المقاتلين فى سوريا وهى تهديد رئيسى للجيش السورى الحر الذى يمثل تحالف مقاتلى المعارضة.

وتحدث إدريس عبر الهاتف من تركيا بعد أن قرر الاتحاد الأوروبى إنهاء حظر على شحن الأسلحة مما أفسح المجال أمام الدول الأعضاء لترسل أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، لكن أيا من دول التكتل الذى يضم 27 دولة ليس لديها أى خطط لإرسال أسلحة إلى مقاتلى المعارضة، وقال إدريس إن صبره نفد من المجتمع الدولى.

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