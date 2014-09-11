100 ألف درهم للفائزين بجائزة عجمان للزراعة

وزعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 100 ألف درهم للفائزين من أصحاب الحدائق المنزلية المتنافسين بجائزة عجمان للزراعة في دورتها الثانية 2013 - 2014، وبارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي للفائزين وحرصهم على المشاركة في هذه الجائزة التي تمثل استراتيجية قائمة بذاتها نحو تحقيق الاستدامة من خلال المسطحات الخضراء التي تضفي منظراً جمالياً في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً أن الحدائق المنزلية من أهم المظاهر الحضارية في الدول المتقدمة وعلى تصاميم الفن المعماري الذي لا يغفل عن الحدائق كصورة جمالية تكميلية لأية مبانٍ خضراء تسهم في توفير المنظر الخلاب الرائع المريح للنفس والمفيد للصحة والذي يعكس جمال الإمارة وانفرادها بحدائقها الخضراء.

تنافسية

وهنأ يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة الفائزين بالجائزة، مؤكداً أهميتها ودورها في تحفيز السكان خلق التنافسية بين جمهور الإمارة على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الجائزة تشهد إقبالاً متميزاً من السكان في مختلف المناطق وخاصة في مصفوت والمنامة والحميدية وعززت في نفوس المتقدمين القوة التنافسية بزراعة الأشجار البيئية التي تتناسب والأجواء المحلية في المنطقة، منوهاً أن آخر فترة لتلقي الطلبات ستكون مطلع العام الجديد 2014 ومؤكداً أن الفرصة سانحة للجميع للمشاركة، منوهاً أن نتائج التنافسية بين المشاركين ستعلن فور الانتهاء التقييم اللجنة الفنية.

وقدم يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة شهادات تقديرية والشكر للفائزة و10 شيكات كجوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل فائز شيك بعشرة آلاف درهم مخصصة لفئة أجمل حديقة منزلية.

ملتقى الإبداع

شارك 100 موظف وموظفة من مختلف قطاعات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بفعاليات ملتقى الإبداع الثاني لموظفي الدائرة الذي عقد اليوم بقاعة ماجستيك بفندق رمادا عجمان بتنظيم من قسم التدريب والتطوير الوظيفي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبالتعاون مع الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير والإستششارات.