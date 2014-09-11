أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بدء توزيع خرائط الأراضي الصناعية لمواطني الشارقة

Google+ Print
بدء توزيع خرائط الأراضي الصناعية لمواطني الشارقة بدء توزيع خرائط الأراضي الصناعية لمواطني الشارقة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمنح مواطني إمارة الشارقة أراض استثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل بدأت دائرة التخطيط والمساحة تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين لشروط استحقاق الأراضي الاستثمارية الصناعية في مدينة الشارقة والذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية.

  و ذكر المهندس صلاح بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم توصيل الخرائط إلى المستحقين وتسليمها لهم في مساكنهم .. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى شملت بعض المستحقين المواطنين المقيمين في مناطق النوف والقرائن والرمثاء والعزرة والفيحاء.. وأكد أن العمل سيستمر على مدار الأسبوع للوصول إلى بقية المستحقين في أماكن إقامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية