بدء توزيع خرائط الأراضي الصناعية لمواطني الشارقة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمنح مواطني إمارة الشارقة أراض استثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل بدأت دائرة التخطيط والمساحة تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين لشروط استحقاق الأراضي الاستثمارية الصناعية في مدينة الشارقة والذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية.

و ذكر المهندس صلاح بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم توصيل الخرائط إلى المستحقين وتسليمها لهم في مساكنهم .. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى شملت بعض المستحقين المواطنين المقيمين في مناطق النوف والقرائن والرمثاء والعزرة والفيحاء.. وأكد أن العمل سيستمر على مدار الأسبوع للوصول إلى بقية المستحقين في أماكن إقامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية.

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