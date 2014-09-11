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بالصور والفيديو.. حريق يلتهم سيارة نقل وورشتين لصيانة السيارات وواجهة منزلين بإسنا جنوب الأقصر

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بالصور والفيديو.. حريق يلتهم سيارة نقل وورشتين لصيانة السيارات وواجهة منزلين بإسنا جنوب الأقصر بالصور والفيديو.. حريق يلتهم سيارة نقل وورشتين لصيانة السيارات وواجهة منزلين بإسنا جنوب الأقصر

آثار الحريق

التهم حريق، شب في سيارة إثر ارتطامها بعمود كهرباء ورشة لتنجيد السيارات، وأخري لكهربائي سيارات، وواجهتي عمارتين بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد، مديرأمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بعزبة الخزان بمدينة إسنا جنوب اأقصر.

وتبين من التحريات، أنه أثناء مرور السيارة شيفروليه ١٥٦٩١ رقم نقل الأقصر اصطدمت بعمود كهرباء ادى لحدوث شرز مما اسفر عن اشتعال النيران في السيارة بالكامل والتهام بعض محتويات ورشتين إحداهما لتنجيد السيارات وأخري لكهربائي السيارات وواجهة منزلين احداهما تابع لأحمد كامل ناصر50 سنة و المنزل الثانى ملك زكريا عبدالرحمن وهيثم كمال .

تحرر محضرا بذلك وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات.

 

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