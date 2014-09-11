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أمن مطروح يضبط 5 من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على العنف

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أمن مطروح يضبط 5 من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على العنف أمن مطروح يضبط 5 من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على العنف

صرح اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض على 5 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان لاتهامهم بإطلاق إشاعات وتحريض المواطنين ضد الدولة ومنشآتها بمحافظة مطروح وذلك بناء على المعلومات الواردة لقطاع الأمن الوطنى وذلك عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.

قامت حملة من قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث والأمن العام باستهداف وضبط كلاً من جوده ف . ر مواليد 9/10/1963 كبير مهندسى بشركة كهرباء البحيرة ومطروح و أشرف ا . م . ا مواليد 23/12/1973 أخصائى اجتماعي بمدرسة مطروح و أحمد ع . ع مواليد 3/9/1993 طالب بكلية الشريعة والقانون و عبد الستار أ . غ . ب مواليد 11/12/1951 موظف سابق بالأوقاف وحالياً بالمعاش و سامى م . م . ا مواليد 25/3/19636 مدير الشئون القانونيه بالمنطقة الأزهريه بمطروح مقيم ش التليفزيون علم الروم مطروح .

وضبط بحوزة المتهمين مجموعة من الكتب والمطبوعات والمنشورات الخاصة بالجماعة المحظورة وأجهزة حاسب آلى تم التحفظ عليها لحين العرض على النيابة وجهاز الحاسب الآلى الخاص بالمتهم الخامس تبين انه يحوى مقاطع لكيفية عمل عبوات المولوتوف التى تستخدم فى استهداف أجهزة الدولة وخاصة أجهزة الشرطة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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