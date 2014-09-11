خوانفران: نظرة ريال مدريد لنا اختلفت الآن

(إفي): أكد خوانفران توريس، مدافع أتليتكو مدريد الإسباني الأربعاء أن نظرة جاره اللدود ريال مدريد إلى "الروخيبلانكوس" اختلفت بعد المواجهات الأخيرة التي جمعت بينهما، وذلك قبل الدربي الذي يجمع بينهما السبت في ثالث جولات الدوري الإسباني.

وقال خوانفران: "من جانبنا لن تكون هناك ثقة مفرطة، وكذلك الحال من جانب الريال. دائما ما نخوض مباراة الدربي للفوز بها، ونترك الثقة في غرف التغيير".

وتابع: "ولكن منذ وصول المدرب دييجو سيميوني باتت الدربيات أكثر تكافؤا، خلال السنوات الماضية تمكنا من تجاوز سنوات من الهزيمة، وأعتقد أن نظرة لاعبي ريال مدريد وجماهيره لنا اختلفت".

وأوضح: "منذ مجيء سيميوني، وهو يتعامل مع المباريات بصورة تجعلنا أقرب بكثير من الفوز بها. قبل سنوات كانت فكرة فوزنا على ريال مدريد غير مطروحة. لقد تغير هذا".

وأضاف "نحن فريق كبير، لدينا أسلحتنا ونحاول استخدامها في كل المباريات، ومباريات الدربي تكون على صفيح ساخن وجميلة".

وأكد "الجماهير ترغب في مشاهدة الدربي بسبب الندية والفرص والقوة التي يلعب بها كل فريق، والواضح أننا لن نفقد هويتنا في الملعب. يختلف توصيفها من شخص لأخر، ولكن الجميع سعيد بأتليتكو مدريد وطريقة لعبه وجماهيره فخورة بفريقها".

وأشار إلى أن الفوز على الريال يتطلب "القيام بالكثير من الأمور على نحو جيد"، مؤكدا على أهمية التعامل مع الكرات الثابتة ومنع لاعبي الميرينجي من تشكيل خطورة على مرماهم وتقديم المستوى المعهود عن الأتليتي وفرض إيقاعهم على اللقاء "ونحن نعلم صعوبة الفوز في سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي الذي يستضيف المباراة.

وأردف "الآن يبدو الذهاب إلى البرنابيو بالنسبة لأتليتكو مدريد مهمة سهلة، اللعب والفوز على ريال مدريد في البرنابيو ليس سهلا على الإطلاق، فرق قليلة هي القادرة على ذلك. حققنا ذلك منذ فترة ليست بالكبيرة، ونأمل في تكرار الإنجاز".