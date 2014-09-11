ضبط 5 متهمين أطلقوا الرصاص على ضابط لسرقة سيارته بالقليوبية

ضبطت مباحث القناطر الخيرية 5 متهمين بعد هروب 4 آخرين، فى واقعة إطلاق الرصاص على ضابط لسرقة سيارته بالإكراه على الطريق الدائرى بباسوس، والذي اصيب بعدة طلقات نارية .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، اخطارا بالواقعة من المقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر بشروع مجهولين فى سرقة السيارة رقم “م ج ن 387″ بقيادة النقيب “باهى م ع” كرهًا تحت تهديد الأسلحة النارية حال سيره أسفل الطريق الدائرى بباسوس دائرة المركز وإحداث إصابته بطلقات ناريه بالكتف والبطن وفروا هاربين دون الاستيلاء على السيارة.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين، وعددهم 9 أشخاص، ووردت معلومات أكدتها التحريات مفادها تواجدهم بمنطقة الزراعات بناحية أبو الغيط بدائرة المركز وتم إعداد المأمورية اللازمة لاستهدافهم، وفور وصول القوات للمكان بادر المتهمون القوات بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى أمكن السيطرة على الموقف وألقى القبض على 5 متهمين وبحوزتهم بندقيتان آليتان واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.