أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حبس ناصر الحافي سنة وتغريم عبدالمنعم عبدالمقصود 20 ألف جنيه لإهانة “الدستورية”

Google+ Print
حبس ناصر الحافي سنة وتغريم عبدالمنعم عبدالمقصود 20 ألف جنيه لإهانة “الدستورية” حبس ناصر الحافي سنة وتغريم عبدالمنعم عبدالمقصود 20 ألف جنيه لإهانة “الدستورية”

ناصر الحافي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة ناصر الحافى”، عضو مجلس الشعب السابق ومحامى الجماعة، بالحبس عام وكفالة 20 الف جنيه لوقف التنفيذ.. عن تهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا، وسب وقذف أعضائها.  وقضت بتغريم عبد المنعم عبد المقصود، محامى تنظيم الإخوان، 20 ألف جنيه .
> وقضت بعدم جواز نظر الدعوى ضد حسن صالح عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، عن ذات التهمة، لسابقة الفصل فيها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا