حبس ناصر الحافي سنة وتغريم عبدالمنعم عبدالمقصود 20 ألف جنيه لإهانة “الدستورية”

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة ناصر الحافى”، عضو مجلس الشعب السابق ومحامى الجماعة، بالحبس عام وكفالة 20 الف جنيه لوقف التنفيذ.. عن تهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا، وسب وقذف أعضائها. وقضت بتغريم عبد المنعم عبد المقصود، محامى تنظيم الإخوان، 20 ألف جنيه .

> وقضت بعدم جواز نظر الدعوى ضد حسن صالح عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للجماعة، عن ذات التهمة، لسابقة الفصل فيها .