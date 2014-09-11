السيسى لرؤساء الجامعات: وضحوا الحقائق للطلاب.. والبلد مش هتتبنى إلا بأيديهم

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية أمس، وذلك بقصر الاتحادية، لمناقشة الأوضاع والاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد والذى من المنتظر أن يبدأ فى 11 أكتوبر القادم.

> وكشف الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، فى تصريحات صحفية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات ، بأن يكونوا على قدر المسئولية استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتوضيح الحقائق للطلاب، حتى يعلموا التحديات التى نواجهها داخليا وخارجيا، قائلا”البلد مش هتتبنى إلا بأيديهم” .

> وأضاف حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ بعرض الوضع الراهن بمصر حاليا ، مؤكدا على أن مصر تعانى من اختلافات فى وجهات النظر السياسية والتى ليس لها علاقة بالشأن الدينى .

> ولفت رئيس الجامعة الفرنسية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أشار إلى الدور التربوى الذى تلعبه الجامعات بجانب دورها الأكاديمى ، مؤكدا على ضرورة تفعيل مختلف الانشطة والمجالات التحفيزية فى الجامعة والتى من شأنها أن ينخرط الطالب بهموم الوطن والعمل على حلها ، فهم السواعد التى إما أن تهدم أو تبنى ، ناصحا الطلاب بعدم الإنجراف مع ماتثيره التيارات الدينية.

> كما أكد الرئيس السيسى على ضرورة وجود حلقات تواصل بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف الجامعات والطلاب، وتوعيتهم بحجم المهام والمسؤليات التى تقع على عاتقهم ، وتابع ندير :” شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة اهتمام الجامعات بالبحث العلمى والاستفادة من نتائجه فى المشروعات التنموية التى تعمل عليها الدولة الآن ، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الجامعات عرضوا مشاكلهم الخاصة بجامعاتهم على طاولة النقاش ، وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى حرية تصرف الجامعات فى موارها المالية الخاصة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتطوير العملية التعليمية ، كما أتاح الرئيس امكانية تعديل وتنظيم وتطوير قانون الجامعات.

> كما التقي الرئيس عبدالفتاح إلسيسي العالم المصري الدكتور مصطفي السيد الخبير الدولي في تقنيات النانو تكنولوجي والاستاذ بجامعة جورجيا للعلوم التكنولوجية وذلك لمناقشة الاستعدادآت للاستفادة من التقنية الجديدة في مشروع الرئيس لإستصلاح مليون فدان في 11 منطقة ضمن برنامج قومي لإستصلاح 4 ملايين فدان.