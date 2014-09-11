أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مايلي سايرس تتعاون مع المصمم جيرمي سكوت في آخر عروضه

Google+ Print
مايلي سايرس تتعاون مع المصمم جيرمي سكوت في آخر عروضه مايلي سايرس تتعاون مع المصمم جيرمي سكوت في آخر عروضه

الخميس 11-09-2014 13:01

هل فكرت يوماً ما الذي يمكن أن تفعليه بألعابه وإكسسواراتك القديمة؟ مايلي سايرس Miley Cyrus بدورها قررت أن تستفيد من تلك الألعاب لتقدم مجموعة فنية صنعتها بنفسها، وأطلقت عليها اسم "Dirty Hippie"، كما أنها تعاونت مع المصمم جيرمي سكوت Jeremy Scott لتعرض تصاميمها خلال عرضه في أسبوع نيويورك للموضة لصيف 2015.

قدم جيرمي سكوت تصاميمه الصيفية بألوان وطبعات مشرقة، وزينت إكسسوارات مايلي سايرس بعض هذه الإطلالات، وقد عرفنا هؤلاء الاثنين بجنونهما وعشقهما لكل ما هو غريب وملفت للانتباه، ولو كان بطريقة سلبية، ولازلنا نتذكر عرض المصمم جيرمي سكوت الماضي لماركة Moschino, إذ أثار جدلاً واسعاً بغرابته وجنونه.

شاهدي معنا نتاج تعاون المصمم جيرمي سكوت مع مايلي سايرس في أسبوع الموضة في نيويورك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي