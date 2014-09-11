مايلي سايرس تتعاون مع المصمم جيرمي سكوت في آخر عروضه

هل فكرت يوماً ما الذي يمكن أن تفعليه بألعابه وإكسسواراتك القديمة؟ مايلي سايرس Miley Cyrus بدورها قررت أن تستفيد من تلك الألعاب لتقدم مجموعة فنية صنعتها بنفسها، وأطلقت عليها اسم "Dirty Hippie"، كما أنها تعاونت مع المصمم جيرمي سكوت Jeremy Scott لتعرض تصاميمها خلال عرضه في أسبوع نيويورك للموضة لصيف 2015.

قدم جيرمي سكوت تصاميمه الصيفية بألوان وطبعات مشرقة، وزينت إكسسوارات مايلي سايرس بعض هذه الإطلالات، وقد عرفنا هؤلاء الاثنين بجنونهما وعشقهما لكل ما هو غريب وملفت للانتباه، ولو كان بطريقة سلبية، ولازلنا نتذكر عرض المصمم جيرمي سكوت الماضي لماركة Moschino, إذ أثار جدلاً واسعاً بغرابته وجنونه.

شاهدي معنا نتاج تعاون المصمم جيرمي سكوت مع مايلي سايرس في أسبوع الموضة في نيويورك.