بالأرقام - عمرو جمال حسام حسن جديد ولكن

"مثلي الأعلى حسام حسن" هكذا أوضح الشاب عمرو جمال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، مثله الأعلى في عالم كرة القدم في وقت سابق وهو حسام حسن، ويبدو أنه ليس مجرد مثل أعلى بل هدف يرغب عمرو جمال في الوصول إليه.

عمرو جمال مهاجم الأهلي الشاب قدم أداء ملفت خلال مشاركاته مع الأهلي الموسم الماضي والأسبق سواء المشاركة المحلية أو الإفريقية، مشاركات جعلته أساسيا مع منتخب مصر.

وشارك عمرو جمال أساسيا مع منتخب مصر أمام تونس في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية بعد أن حل كبديل في الجولة الأولي أمام السنغال وشاهد الجميع مدي الفارق الذي صنعه داخل الملعب.

الواعد عمرو جمال ظهر بشكل جيد نوعا ما مقارنة بكافة لاعبي المنتخب المصري في جميع مراكز اللعب أمام نسور تونس.

خطورة مصر القليلة على المرمي التونسي كان مصدرا الدائم عمرو جمال، بتمريرات واستخلاص الكرات والمحاولات على المرمي.

إذ ذكرت الخطورة على المرمي، ذكر حسام حسن، فدائما الأخير كان يشكل رعب للخصوم، سواء لإتقان الرأسيات أو التحركات داخل الملعب.

عمرو جمال من جانبه يمتاز بإتقان كبير جدا في الرأسيات، فالموهوب وصل إلى 10 أهداف كاملة جميعها بالرأس مع النادي الأهلي.

طالع بالفيديو - عمرو جمال يصل للعاشرة بالرأس

أمام تونس قلت بشكل كبير العرضيات من أطراف الملعب، ومن هنا قلت خطورة عمرو المتمثلة في الكرات العرضية.

فعدد الكرات العرضية الخطأ وصل لـ22 عرضية، بينما 8 عرضيات فقط كانت صحيحة من الجانب المصري.

ولكن عمرو جمال لم يقف مكتوف الأيدي أمام عجز أطراف الملعب، فبدأ بالخروج من منقطة الجزاء كثيرا ومحاولة بدأ الهجمة بنفسة.

وتحرك عمرو في كافة أرجاء الملعب مشكلا عبأ على خط وسط ودفاع المنتخب التونسي الذي أرتكب بدوره العديد من الأخطاء ولكن دون استفادة من الفراعنة.

جمال مرر 8 تمريرات صحيحة من أصل 13 بنسبة نجاح 62% بينما ضغط على الخصم في أكثر من مناسبة لينجح في استخلاص 6 مرات بنجاح وهو رقم جيد بالنسبة لمهاجم ومع فريق يهاجم خصمه.

الضغط ليس فقط ما كان سمة عمرو جمال أمام تونس، بل تمريراته التي جاءت في الشق الدفاعي لتونس وتحركاته خارج منطقة الجزاء التي أربكت دفاع النسور وكاد المنتخب إحراز التعادل لولا "توهان" خالد قمر، شكلت خطورة وقلل في الدفاع التونسي

يمتاز عمرو جمال بالدقة، فقد يغيب عن تهديد مرمي الخصم بشكل مباشر على مدار المباراة، ولكن من تسديدة واحدة ومحاولة واحدة، يشكل خطورة ويصنع الفارق.

محاولة مباشرة على مرمي تونس جاءت صحيحة بين الثلاث خشبات ولكن حارس المرمي التونسي وقف بالمرصاد لتسديدة عمرو.

مزايا عديدة يمتلكها الموهوب عمرو جمال ولكن التركيز الإعلامي على اللاعب ووضعه في صورة "المنقذ المنتظر" قد يضر اللاعب والمنتخب والأهلي.