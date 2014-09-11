محمود طاهر: أبو تريكة أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية

انهال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بالمدح على لاعب الفريق المعتزل محمد أبو تريكة واصفا إياه بأنه أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد طاهر أنه يكن كل احترام لأبو تريكة نظرا للدور الكبير الذي قدمه مع النادي، مساهما في العديد من إنجازات وبطولات المارد الأحمر.

وقال طاهر في مؤتمر صحفي: " أبو تريكة أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية".

ورفض رئيس الأهلي التعليق نهائيا على تصريحات أبو تريكة التي يكتبها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار طاهر أن أراء أبو تريكة شأن خاص له ولا يحق له التعليق عليها.

وأوضح طاهر: " أبو تريكة حاليا خارج الإطار الإداري للأهلي، ولذلك فهو حرا بالكامل فيما يقوله أو يكتبه".