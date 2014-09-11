14سبتمبر.. البيت الفني للمسرح يحتفل بمؤتمر العمل العربي بـ«الليلة الكبيرة»

ينظم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان فتوح أحمد حفلاً فنياُ بفندق انتر كونتننتال سيتي ستار يقدم به عرض “الليلة الكبيرة” بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل العربي في الدورة 41 والذي تستضيفه القاهرة.

ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها وزراء العمل في تلك الدول، بالإضافة الى مشاركة 22 منظمة عربية ودولية، وذلك يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 8.30 مساءً، ، فضلا عن ممثل البيت الفني .

ويشارك البيت الفني بتقديم عرض الليلة الكبيرة لمسرح القاهرة للعرائس، تأليف واشعار صلاح جاهين، موسيقى وألحان سيد مكاوي، ديكور د. مصطفى كامل، عرائس د. ناجي شاكر، تحريك فناني مسرح العرائس.