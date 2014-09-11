مجهولون يفجرون عبوة ناسفة أسفل برج كهرباء العزازى بالشرقية

قام مجهولون اليوم الخميس، بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع أسفل برج كهرباء طريق بقرية العزازى التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، مما أسفر عن وقوع تلفيات بالبرج .

تلقى اللواء سامح الكيلانى ، مدير أمن الشرقية إخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده إنفجار عبوة بدائية أسفل برج الكهرباء الكائن بطريق قرية العزازى .

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتين من الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ، وتم إخطار شركة الكهرباء لعمل اللازم .

وأفادت التحريات التى أشرف عليها اللواء رفعت خضر ، مدير المباحث الجنائية بالشرقية ان مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بزرع عبوه ناسفة أسفل البرج ، وفروا هاربين ،وجارى تحديد التلفيات .