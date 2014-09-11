المعرض الدولي للأسمنت يبدأ أعماله فبراير المقبل

ينطلق في شهر فبراير من العام المقبل 2015 المعرض الدولي الأول للأسمنت، وهو أو معرض من نوعه متخصص في الأسمنت، والذي تعكف حاليا الشركة العربية الألمانية للمعارض على إعداده، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمستثمرين.

> وقال رئيس الشركة المنظمة أحمد مجاهد ، إن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الراسخة بمصر وتم إنتاج الأسمنت لأول مرة في مصر عام 1927 ، و تسهم هذه الصناعة الإستراتيجية في الاقتصاد القومي بحوالي60مليار دولار وتأتى في المرتبة الثانية بعد البترول .

> وأضاف في تصريحات صحفية أن صناعة الأسمنت ترتبط مباشرة بقطاع الإنشاءات والذي يشهد طفرة هائلة، ولذلك وجدت الشركة المنظمة أن هذا هو التوقيت المثالي لإقامة ملتقى سنوي للأسمنت للتعريف بما وصلت إليه هذه الصناعة والقدرة التنافسية لمصانع الأسمنت المصرية.

> وأوضح “مجاهد” أن المعرض سوف يضم العديد من القطاعات المرتبطة بالأسمنت و الشركات الأجنبية المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الأسمنت.

> وأشار إلى أن معرض الأسمنت سيقام معه في نفس التوقيت عدد من المعارض لصناعات أخرى منها ، معرض للحديد والصناعات المعدنية ، وكذلك معرض للألمونيوم والواجهات ، والهدف من إقامة مجموعة معارض متخصصة فى نفس التوقيت هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة للشركات العارضة .