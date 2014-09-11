بالصور… حملة لإزالة إشغالات الكوبري الدائري بشبرا الخيمة

قامت محافظة القليوبية بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة، بحملة مكبره لإزالة الإشغالات أسفل وأعلى كوبري الدائري منزل مسطرد وعلى سلالم المارة وكذلك فصل وتقطيع أسلاك الكهرباء التي يتم سرقتها من أعمدة الإنارة.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد كبير من الإشغالات، والباعة الجائلين والأكشاك التي توجد بدون ترخيص، والتي تتسبب في عرقلة حركة السيارات والتكدس المروري وإعاقة حركة المواطنين فضلا عن تسببها في ظهور الشوارع والميادين بصورة سيئة وغير لائقة.

وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المضبوطة، وجارى اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات .