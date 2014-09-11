أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور… حملة لإزالة إشغالات الكوبري الدائري بشبرا الخيمة

Google+ Print
بالصور… حملة لإزالة إشغالات الكوبري الدائري بشبرا الخيمة بالصور… حملة لإزالة إشغالات الكوبري الدائري بشبرا الخيمة

حملة لإزالة إشغالات الكوبري الدائري بشبرا الخيمة

قامت محافظة القليوبية بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة، بحملة مكبره لإزالة الإشغالات أسفل وأعلى كوبري الدائري منزل مسطرد وعلى سلالم المارة وكذلك فصل وتقطيع أسلاك الكهرباء التي يتم سرقتها من أعمدة الإنارة.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد كبير من الإشغالات، والباعة الجائلين والأكشاك التي توجد بدون ترخيص، والتي تتسبب في عرقلة حركة السيارات والتكدس المروري وإعاقة حركة المواطنين فضلا عن تسببها في ظهور الشوارع والميادين بصورة سيئة وغير لائقة.

وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المضبوطة، وجارى اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات .

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا