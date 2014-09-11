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وزيرة القوى العاملة تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة فى الشهادات العامة

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وزيرة القوى العاملة تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة فى الشهادات العامة وزيرة القوى العاملة تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة فى الشهادات العامة

وزيرة القوى العاملة ناهد عشري

كرمت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم الخميس المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة ، مطالبة الطلاب المكرمين بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، وبذل مزيد من الجهد لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وعبرت الوزيرة عن سعادتها بالتفوق الدراسي الذي وصل إليه أبناء العاملين بالوزارة، مشيرة إلى أن الفضل في ذلك يعود لأمهاتهم.

كما منحت الوزيرة الطلاب المكرمين شهادات تقدير، واستثمار في مشروع محور قناة السويس، تتراوح قيمتها المالية من 200 إلي 300 جنيه .

وقررت “عشري” تنظيم حفل سنوي لتكريم من بلغ السن القانونية للخروج على المعاش من العاملين بالوزارة .

و شمل التكريم الطلبة المتفوقين بشهادات الابتدائية، والإعدادية، والثانوية لعام 2014 .

 

أ ش أ

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