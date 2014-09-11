اﻵثار تطلق حملة قومية لتنظيف شوارع القاهرة التاريخية

شارك الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار اليوم الخميس في إطلاق حملة رسمية وشعبية لتنظيف شوارع وأذقه القاهرة التاريخية، تحت شعار “الحملة القومية لنظافة المناطق الأثرية” و التی تشمل مناطق الجمالية والأزهر والغوري والدرب الأحمر وباب الوزير وباقي المناطق المحيطة بالقاهرة التاريخية وذلك بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية فى مقدمتهم جمعية رسالة وجمعية سندس للأطفال .

وصرح الدكتور ممدوح الدماطي بأن الحملة تهدف إلي تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في تنظيف المواقع الأثرية والتاريخية والتغلب علي مشكلة التعامل مع النفايات لجعل تلك المناطق بما تحويه من آثار نظيفة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

واعرب وزير الآثار عن تقديره وشكره لكل من يساهم ويشارك في تلك الحملة معتبر ذلك الموقف الحضاري نموذج يجب أن يحتذي به الجميع من مسئولين وموظفين ومواطنين للحفاظ علي نظافة المواقع المحيطة بالآثار .

وأكد أن حملة النظافة التي بدأت بالقاهرة التاريخية ستتواصل بجميع المناطق الأثرية بمختلف المحافظات لتقديم نموذج حضاري لما يجب أن تكون عليه بلادنا ، معربا عن ثقته بأن هذا سيكون فارقاً في ثقافة أبناء هذا الوطن تجاه النظافة والحفاظ علي البيئة خاصة في المواقع المحيطة بالمناطق الأثرية باعتبارها شرطا أساسيا” ينم عن ثقافة هذا الشعب ، وحث الجميع علي استشعار مسئوليتهم المجتمعية والمشاركة الفعالة في هذه الحملة باعتبارها واجب وطني ويجب علي كل مواطن يحرص علي صيانتها ودرء أي خطر قد يحدق بها.

من جانبه ..أوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن هذه الحملة تأتی فی إطار قرار اللجنة الوزارية التي عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري وبحضور وزراء الآثار والسياحة والثقافة والأوقاف والتنسيق الحضاري والإسكان والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة بضرورة إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية للحفاظ علي القاهرة التاريخية و تكاتف الجهود بحيث يقدم كل مسئول ومواطن النموذج المثالي للمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة المعطيات المرتبطة بالتاريخ والتراث والحضارة علي حد سواء.

أ ش أ