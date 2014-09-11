جني الأرباح يأتي أقوى من تأثير اتفاقية “مصر-قبرص” لتتراجع مؤشرات البورصة جماعياً

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على تراجع جماعي لمؤشرات البورصة، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بسبب عمليات جني الأرباح لتتجاهل اتفاقية التعدين المصرية القبرصية في مجال استخراج الثروات الطبيعية من البحر المتوسط، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة 516 مليار و488 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 176 مليون و153 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية بلغت 706 مليون و530 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 25 ألف و96 صفقة، تمت على أسهم 176 شركة، صعد منها 22، بينما تراجعت 135 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16%، بمقدرا 112 نقطة، ليسجل 9,475.68 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2%، بمقدار 13 نقطة، ليسجل 611.65 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.74%، بمقدار 20 نقطة، ليسجل 1,118.70 نقطة.