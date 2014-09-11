بالفيديو.. خبير اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي لـONA: القيادة السياسية الحالية لمصر تعرف كيفية قيادتها

شفافية الحكومة مع المشكلات خلق ظهير لها في الطبقات المهمشة.

إجراءات إصلاح منظومتي الطاقة والدعم هام وجاء بإرادة حكومية حرة.

أتوقع زيادة في معدلات النمو الاقتصادي إذا إستمر الاداء الحكومي بهذا الشكل.

حوار أحمد الباز

> قالت كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط سحر نصر في حوارها مع وكالة أنباء ONA” ” أن مصر بدأت تخطو طريق الاستقرار لاول مرة منذ ثورة يناير مشيرة أن شفافية القيادة السياسية والحكومة ووضوح التوجهات خلق ثقة كبيرة مع الشعب خاصة الطبقات المهمشة التي تريد الان أن تكون جزء من حلول المشكلات مقارنة بذات الطبقات في الدول الاخرة ضاربة مثال بأزمة الكهرباء وكيف كانت القيادة السياسية شفافة في تناولها إياها .

وقالت نصر أن الحكومة الحالية قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة وخلق فرص تشغيل من خلال تحسين مناخ الاستثمار وهذا دورها الرئيسي مشيدة بقانون الاستثمار الموحد وقالت عودة الثقة في مناخ الاستثمار هو المدخل الرئيسي لخلق فرص العمل ، ورحبت بإجراءات الحكومة في إصلاح منظومتي الدعم والطاقة وقالت هي خطوة أنتظرناها كثيراً نافية في ذات الوقت أن يكون قرار الحكومة عائد إلى برامج التثبيت والتكيف الهيكلي مشيرة أنه قرار الحكومة وحدها ولذلك حظي بإلتفاف شعبي …. إلى نص الحوار :

*دعينا نبدأ الجوار بنقاط التفاؤل ، كيف ترين نقاط التفاؤل في الاقتصاد المصري خاصة مع وجود مؤسسات منتخبة ؟فيما ترين هذه النقاط تحديداً ؟

*هناك إستقرار وهناك أمن بدرجة أكبر مقارنة بقبل وهناك برنامج واضح وتوجه وسياسات واضحة تتبناها الحكومة المنتخبة ولديها صورة واضحة إلى أين ستذهب ؟.

*ماهي أبرز نقاط التعاون خلال الفترة المقبلة مع البنك الدولي ؟

> * نحن في البنك الدولي نحن ننظر إلى قطاعات بعينها وفي طليعة الاولويات هو القطاع الخاص نتمنى أن ينمى دوره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتحسين مناخ الاستثمار حتى يقوم بدور تنموي لخلق فرص العمل كما أننا نركز على قطاعات مهمة كانت خلال الفترة الماضية ليس لها نصيب كبير من ثمار التنمية وأنا أتحدث هنا عن مشروعات صغيرة ومتوسطة والمتناهية الصغر والقطاعات التي تخلق فرص عمل أكبر لان القطاعات الخدمية لم تخلق فرص عمل كبيرة لكن الصناعة لديها ميزة تنافسية وفرص أكبر للنمو وأمكانية التصدير خلال الفترة المقبلة ، وثالث الاشياء التي نركز عليها هي تلك المناطق المهمشة التي كانت تعاني من نسب بطالة مرتفعة أو نسبة الفقر أعلى نحاول التركيز عليها لخلق فرص عمل وتنمية سواء من خلال حصولها على خدمات مالية أو غير مالية .

>*وبالنسبة للقطاع العقاري حيث ثمة تعاون كبير مع الحكومة المصرية في هذا الشأن إلى اين وصلنا الان ؟

> *نعم بالضبط ، بالنسبة للسنوات الماضية كان البنك الدولي قد تعاون مع الحكومة المصرية من خلال 300 مليون دولار لدعم الاسكان محدود الدخل لاستهداف الطبقىة المتوسطة من خلال التمويل العقاري لمن دخله 1300 جنيه وأعلى وخلال الفترة القادمة سنعمل مع وزارة الاسكان من خلال القانون الجديد الخاص بالاسكان الاجتماعي ونحن مهتمون بهذا القانون بشكل كبير لانه يخلق صندوق جديد إسمه “صندوق الاسكان الاجتماعي ” الذي يخدم الطبقات المهمشة والطبقة المتوسطة وأيضاً يحقق مزايا وخدمات لاصحاب الدخول الاقل من 1300 جنيه من خلال تقديم مسكن في موقع جيد قريب من مكان العمل وبه خدمات صحية ومدارس وفي ذات الوقت يكون بوسعه أما أن يؤجره أو يتملكه ، وفي ذات الوقت يكون الايجار به خدمات وصيانة ويكون صاحب الملك حقوقه محفوظة من خلال نمنظومة سليمة تخدم المالك والمستأجر .

*هل ترين ونحن نتحدث عن السوق العقاري أننا نحتاج لوسائل جديدة لاثبات الدخل لاتعمد فقط على خطابات مفردات المرتب ؟

> *نعم نعمل حالياً على هذا الامر من خلال شركة ” أي سكور ” الاستعلام الائتماني وهي تقوم بتجميع بيانات فاتورة التليفون أو الكهرباء فلو فرضنا أن المتلقي للخدمة لم يتعامل مع الجهاز المصرفي فنحن هنا نبحث عن وسائل جديدة لاثبات الدخل وتتبع سلوك العملاء بهذا الشأن سواء الكهرباء أو التليفون وهنا يكون له الفرصة في الحصول على مسكن بشكل أكبر مومن خلال رافد مهم أيضاً وهو السلوك الثقافي في البحث عن المسكن .

*نتحدث عن تغيير في الثقافة ؟

> *هناك دور على الحكومة والقطاع الخاص والشعب أيضاً فلو فرضنا أن شاب حديث عهد بالزواج فهو عبارة عن هو وزوجته وبالتالي يمكنه من خلال هذا الحصول على سكن بمساحة صغيرة تمكنه من المعيشة فلابد من التخلي عن فكرة شقة العمر ذات المساحات الكبيرة أو بعد زواج الاولاد يمكننا ان ننتقل لشقة أصغر في الحجم وبالتالي خدمات أفضل ونحتاج لتغيير الفكر .

*لو أردنا أن نتحدث عن الفرص الاستثمارية لمصر بعد مرور ثلاثة سنوات على الثورة فأين موقع مصر ؟اين مصر ؟

> * من المؤكد أنه خلال الفترة الماضية كان من الصعب جداً أن نتحدث عن الاستثمار لان الاوضاع الامنية كانت غير مستقرة وعدم وضوح في الرؤية والتوجهات وبالتالي من الصعب وقتها الحديث عن ذلك لكن الصورة الان إختلفت وأصبحت أكثر أتضاحاً من خلال توجه واضح من خلال الاجراءات المهمة التي أتخذتها الحكومة بعد أن نادينا بها منذ عشرات السنوات .فيما يخص الدعم والضريبة وتسعير الكهبراء جميعها خطوات أيجابية تم أتخاذها وحتى لو فرضنا أن لها تأثيرات سلبية في أول الامر إلا أنها خلال الاجلين المتوسط والطويل ستحقق العدالة .

*لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين كيف يمكن حماية الطبقات المهمشة ؟

> *حماية الطبقات المهمشة لن يكون إلا بإجراءات موازية من قبل الحكومة من خلال مظلة شبكة الامان الاجتماعي والحكومة بصدد أتخاذ خطوات بها تحقق من خلالها حماية هذه الطبقات من اية ـاثيرات سلبية .

*لكن الصورة الموجودة لدى الشارع دائماً أن برامج تسعير الطاقة والخطوات الخاصة بها مرتبطة إرتباط وثيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي تفرضها المؤسسات الدولية فماذا نقول له ؟

> *هذا ليس حقيقي ، هو قرار ضروري وحاسم وقادم من الحكومة والقيادة العليا وأهم شيء أالان هو وجود شفافية من قبل القيادة السياسية وهذا أهم شيء يجعل الجميع يتقبل فكرة علاج الازمات وهناك مثال مثل أزمة الكهرباء بكل شفافية ومواجهته بكل شيء وبالتالي هناك قبول في دولة مثل مصر مقارنة بدول أخرى في المنطقة حيث أن بعض الشعوب لازالت لاتتقبل فكرة وجود المشكلة من الاساس .

*هل تشعرين أن الطبقة المهمشة أستوعبت وجود مشكلة ؟

> *نعم هذا واضح جداً تقبلها ورغبتها في أن تكون جزء من حل هذه المشكلة أكثر من اي وقت مضى وهذا يعود للشفافية والافصاح ، ترشيد الدعم كان شيء رئيسي ومهم ولابد من إصلاح هيكله والتأكد من نفاذه لمستحقيه وهذا ماتم خلال الفترة الماضية فكيف يعقل أن ندعم البعثات الدبلوماسية والاجانب وأن يحصل على الدعم أكثر من الطبقات المهمشة التي لاتحصل عليه وأهم شيء الشفافية بالارقام والحقيقة مع الشعب .

* وهذا حدث ؟

> *بالفعل حدث الشفافية كانت مطلباً هاماً وقد تحقق بالفعل من القيادة السياسية ومشكلة الكهرباء كما ذكرت خير مثال ، والحكومة أخذت هذه السياسات في توقيت مناسب وبإرادة حرة فلم تطرح اي علامات إستفهام حول من أجبرهم ومن أرغمهم ؟ .

*بمناسبة المؤشرات هل تتوقعين أن تنجح الحكومة المصرية في تحقيق معدلات نمو إقتصادي جيدة ؟

> *لو إستمروا على نفس النسق سيحققون معدلات نمو إقتصادي جيدة ، وهناك فرص جيدة للاستثمار لخلق فرص عمل .

*هل تتوقعين أرتفاع في معدلات التشغيل ؟ وهل البطالة في مصر إختيارية كما يشاع ؟

> *نعم أتوقع ذلك وأعتقد أن البطالة في مصر بها مسألة هامة أن الطلب فيها مختلف عن طبيعة العرض فهناك كثير من المعوقات وهي أن التعليم الاساسي والجامعي لاتمنح كافة المهارات المطلوبة والخبرة المطلوبة لاشباع السوق وبالتالي لابد من الاهتمام بالتعليم ، فلابد من دور تنموي للقطاع الخاص بالاضافة ألى تشجيع الطالب أيضاً للقيام بمشروعه فليس شرطاً أن ينتظر سوق العمل .

*كيف تقيمين فكرة الحكومة في تشريع الاستثمار الموحد ؟

> * مهم جداً ونحن نتحدث حوله منذ سنوات طويلة نريد أن نعطي إشارة للقطاع الخاص والمستثمر العربي والاجنبي أن السياسات واضحة وأنه بوسعه الاستثمار وتحقيق التنمية فدور الحكومة الحقيقي ليس توفير فرص العمل لكن عليها أيضاً أن تشجع مناخ الاستثمار وتذلل العقبات .

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