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توافد وزراء خارجية الدول المشاركة فى اجتماع جدة بمشاركة الولايات المتحدة

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توافد وزراء خارجية الدول المشاركة فى اجتماع جدة بمشاركة الولايات المتحدة توافد وزراء خارجية الدول المشاركة فى اجتماع جدة بمشاركة الولايات المتحدة

وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفه،

وصل إلى جدة اليوم وزير الخارجية الامريكى جون كيري للمشاركة فى فعاليات اجتماع جدة الذى سيبحث موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحته.

وذكرت وكالة الانباء أن وزير الخارجية سامح شكرى كان قد وصل إلى جدة الليلة الماضية للمشاركة فى الاجتماع.

كما وصل اليوم وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفه، ووزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الخارجية العراقى ابراهيم عبدالكريم الأشيقر، ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الاردنى ناصر جودة.

كما وصل إلى جدة وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة آنور محمد قرقاس, ووزير الخارجية القطرى الدكتور خالد بن حمد العطية، ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ,ووزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل.

وكان في استقبال الوزراء بمطار الملك عبد العزيز الدولى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

 

 

أ ش أ

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