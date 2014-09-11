وزير الاتصالات يطلق مبادرة قومية للتخلص الآمن والنظيف من المخلفات الالكترونية

صرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيطلق يوم الأحد القادم بالقرية الذكية المبادرة القومية للتخلص الآمن والنظيف من المخلفات الإلكترونية.

وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المبادرة تأتي في إطار بروتكول التعاون مع وزارة البيئة ، بهدف دعم التكنولوجيا الخضراء ، ومراعاة المعايير العالمية للحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير صندوق نفايات في أماكن مختلفة بالجمهورية مخصص للمخلفات الالكترونية ، لأجهزة المحمول والآي باد والتابلت واكسسواراتها التالفة.

ولفت إلى أن الوزير سيدشن المبادرة بنفسه عبر إلقائه تليفون محمول بصندوق النفايات المخصص لهذه المخلفات بالقرية الذكية.

أ ش أ