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وصول وزير العدل والنائب العام للدقهلية لتقديم العزاء للمستشار المورالي بالمنصورة

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وصول وزير العدل والنائب العام للدقهلية لتقديم العزاء للمستشار المورالي بالمنصورة وصول وزير العدل والنائب العام للدقهلية لتقديم العزاء للمستشار المورالي بالمنصورة

محمد زكريا الجمال

وصل الى محافظة الدقهلية المستشار محفوظ صابر، وزير العدل والمستشار هشام بركات، النائب العام لتقديم واجب العزاء إلى المستشار محمود السيد المورالى الرئيس  فى نجله محمد، والذى تم اغتياله أمس داخل جراج سيارته بحى الجامعة بالمنصورة حيث سيتم تقديم واجب العزاء وعمل لقاء بمحكمة استئناف المنصورة.

وكان قد اصدر وزير العدل بيان قال فية  أن قضاة العظماء سيظلون أبدا رافعين قامتهم العالية إلى عنان السماء مُصرين علي صُون الأمانة التي يحملونها وأحكامهم كانت وستظل نصره للحق ونبراساً من عدالة السماء لن يثنيهم عن ذلك إرهاب خائن أو قول مغرض أيا ما كان القصد من ذلك سواء كان القضاة أو غيرهم عن عمد أو غير عمد من أهل مصر.

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