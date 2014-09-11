أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتصام أصحاب اللانشات بالسويس للمطالبة بالسروح بالبحر الأحمر

Google+ Print
اعتصام أصحاب اللانشات بالسويس للمطالبة بالسروح بالبحر الأحمر اعتصام أصحاب اللانشات بالسويس للمطالبة بالسروح بالبحر الأحمر

قال على الجنيدي رئيس جمعية تجار وبائعي الأسماك بالسويس أن هناك 50 من أصحاب اللنشات دخلوا فى اعتصام مفتوح بميناء الأتكة مهددين بالاضراب وغلق الميناء السبت القادم لعدم سماح لهم من قبل رئيس هيئة الثروة السممكية بالسروح والصيد بالبحر الاحمر اسوة باصحاب المراكب الذين بدوء العمل 1 سبتمبر الحالي.

أضاف الجنيدي فى بيان اعلامي أن الصيادين يرفضون قرار عدم سروحهم حتي الأن وتعنت المسئولين ضددهم لصالح اصحاب المراكب ويطالبون بحقهم القانوني والمشروع فى العمل والصيد أسوة بالحرف الكبيرة.

وتابع أنه يطالب رئيس الجمهورية بتطهير قطاع الصيد من الفاسدين وفلول الحزب الوطني وجميع القيادات التى تهدم الثروة السمكية وتعمل على تخريب هذه الهيئة وعدم تنميتها من أجل مصالح شخصية.

كان نظم العشرات من أصحاب اللنشات وفلايك صيد الاسماك بميناء الأتكة بالسويس 1 سبتمبر الحالي مطالبن اللواء العربي السروي محافظ السويس التدخل لدي رئيس هيئة الثروة السمكية من أجل سروح اللنشات والفلايك للصيد بخليج السويس والبحر الأحمر أسوة بمراكب الصيد الكبيرة التى سرحت صباح اليوم مع بدء موسم الصيد للعام الجديد 2014 – 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا