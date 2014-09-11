اعتصام أصحاب اللانشات بالسويس للمطالبة بالسروح بالبحر الأحمر

قال على الجنيدي رئيس جمعية تجار وبائعي الأسماك بالسويس أن هناك 50 من أصحاب اللنشات دخلوا فى اعتصام مفتوح بميناء الأتكة مهددين بالاضراب وغلق الميناء السبت القادم لعدم سماح لهم من قبل رئيس هيئة الثروة السممكية بالسروح والصيد بالبحر الاحمر اسوة باصحاب المراكب الذين بدوء العمل 1 سبتمبر الحالي.

أضاف الجنيدي فى بيان اعلامي أن الصيادين يرفضون قرار عدم سروحهم حتي الأن وتعنت المسئولين ضددهم لصالح اصحاب المراكب ويطالبون بحقهم القانوني والمشروع فى العمل والصيد أسوة بالحرف الكبيرة.

وتابع أنه يطالب رئيس الجمهورية بتطهير قطاع الصيد من الفاسدين وفلول الحزب الوطني وجميع القيادات التى تهدم الثروة السمكية وتعمل على تخريب هذه الهيئة وعدم تنميتها من أجل مصالح شخصية.

كان نظم العشرات من أصحاب اللنشات وفلايك صيد الاسماك بميناء الأتكة بالسويس 1 سبتمبر الحالي مطالبن اللواء العربي السروي محافظ السويس التدخل لدي رئيس هيئة الثروة السمكية من أجل سروح اللنشات والفلايك للصيد بخليج السويس والبحر الأحمر أسوة بمراكب الصيد الكبيرة التى سرحت صباح اليوم مع بدء موسم الصيد للعام الجديد 2014 – 2015.