تنفيذ 11 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالإسماعيلية

أعلن أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة فايد أنه تم تنظيم حملة مكبرة يوم 10 سبتمبر الجارى 2014 وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة قوة من رجال الشرطة برئاسة مأمور مركز شرطة فايد ورئيس مباحث المركز وعزت محجوب نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس عادل عبد التواب مهندس الادارة الهندسية وممثلى الشؤن القانونية والتفتيش المالى والادارى بمركز ومدينة فايد .

وأسفرت هذه الحملة عن تنفيذ الإزالة لـ 11 حالة من التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بعدد من المناطق بنطاق مركز ومدينة فايد والتى شملت تنفيذ القرار رقم 119 لسنة 2012 مجلس مدينة ضد عربى دسوقى ابو الحسن وشهرتة حربى دسوقى لمخالفتة اقامة مبانى بالطوب الابيض ومعرش بالعروق الخشبية والسبايت بناحية فايد منطقة اسمامكس.

وتمت إزالة كافة التعديات بمعرفة اللجنة المشتركة والعمالة والالات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد .