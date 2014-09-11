جنايات الجيزة تتسلم خطاب خاص بحرق جميع الدفاتر فى أحداث كرداسة

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، من ممثل النيابة العامه عدد من التقارير والمحاضر والخطابات الخاصة بالقضية ، حيث تسلم القاضى خطاب مباحث مركز كرداسة بتاريخ 7 سبتمبر مفاده أنه عقب استهداف محل إقامة شهود الاثبات والوارد بشأنهم قرار ضبط وإحضار وتبين عدم تواجدهم بمحل إقامتهم ، كما تسلمت المحكمة خطاب من مأمور مركز كرداسة بتاريخ 5 سبتمبر يؤكد فيه حرق جميع الدفاتر والملفات يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة ، كما ورد خطاب من مصلحة الامن العام والادارة العامه لمباحث الجنائية بتاريخ 1 سبتمبر يفيد أنه نفاذا للقرار المحكمة تبين أن التحريات السرية حول الوقائع الخاصة بالقضية والتقارير السابق وأن مصلحة الامن العام لم تتواصل لخلاف ما ذكر فى تلك التقارير والتحريات .

كانت قد تسلمت المحكمة أيضا عدد من التقارير الطب الشرعى الخاصة بعدد من المتهمين والتى لم تثبت تعرضهم لإى إعتداء بدنى أو تعذيب ، عقب ذلك امرت المحكمة ، وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة 188 متهمًا فى احداث مجزرة كرداسة لإتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 ،عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين محمود سليمان ” العضو المنتدب ” وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة