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بالصور .. طاهر: رئاسة لجنة الأندية ليست شرفًا لي.. و80 مليون جنيه قيمة جيدة لمباريات الدوري

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بالصور .. طاهر: رئاسة لجنة الأندية ليست شرفًا لي.. و80 مليون جنيه قيمة جيدة لمباريات الدوري بالصور .. طاهر: رئاسة لجنة الأندية ليست شرفًا لي.. و80 مليون جنيه قيمة جيدة لمباريات الدوري

قال المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، إنه  لايسعى لرئاسة لجنة الأندية ولا يعدها شرفًا له، خاصة مع قلة خبرته فى العمل باللوائح، وإن عمله كرئيس للنادي الأهلى أكبر بكثير من رئاسة لجنة الأندية، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وأشار طاهر خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر النادى الأهلى، إلى أن أبناء الأهلى لا يسعون للرئاسة أو الزعامة ولكن شغلهم الشاغل النتائج والحرص على استمرارها.
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> وأضاف طاهر أن الاتفاق الذى تم مع التليفزيون المصرى بشراء حقوق بث مباريات الأندية السبعة هو عن مباريات الدوري الممتاز المصرى فقط ولمدة 3 سنوات بمبلغ 80 مليون جنيه مصري عن كل موسم، وأن هذه القيمة محترمة بشكل كبير وتعد أكبر قيمة بيع مباريات للدورى العام على الإطلاق .

وأكد انه ورؤساء الأندية الستة الأخرى عملوا بطريقة احترافية لكى يصلوا لأقصى استفادة لأنديتهم وهو ما تحقق بالفعل.

 

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