منظمة فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض لأقل مستوى منذ 2010

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أغسطس آب 2014 لأقل مستوى منذ سبتمبر أيلول 2010 بفعل انخفاض أسعار كل مجموعات الغذاء الرئيسية باستثناء اللحوم، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار منتجات الألبان.

وسجل مؤشر الفاو الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلسة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 196.6 نقطة في المتوسط في أغسطس آب بانخفاض 7.3 نقطة أو 3.6% عن يونيو حزيران، ويقل الرقم 7.9 نقطة أو 3.9% عن أغسطس آب 2013.

ورفعت المنظمة تقديراتها لانتاج الحبوب العالمي في 2014 إلى 2.512 مليار طن بزيادة 14 مليون طن عن التقدير السابق، متوقعة أن يبلغ إنتاج القمح العالمي هذا العام 716.5 مليون طن مقابل 707.2 مليون طن في توقعات سابقة وتوقعت أن تبلغ مخزونات الحبوب في نهاية 2015 نحو 616 مليون طن بزيادة 12 مليوناً عن التوقعات السابقة.