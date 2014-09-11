المحكمة تشاهد فيديوهات وأحراز قضية أحداث كرداسة

تقوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمشاهدة فيديوهات و أحراز قضية أحداث كرداسة أثناء جلسة محاكمة 188 متهمًا فى احداث مجزرة كرداسة لإتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين .

تبين من تقرير الطب الشرعى الخاص بالتهم بأن حسين صالح مصاب بسرطان الخلايا الجذرية بالجلد وتقرير اخر خاص بالمتهم محمد الغزلانى وخالى من اى اصابات عنف او مقاومة وطالب محامى المتهم رقم 70تعديل القيد والوصف الخاصة بها وتحويلها من جناية الى جنحة لان الشهود اكدت انها لم تقتل ولم ترتكب جريمة س،ى العبث بالجثة بعد الوفاة وهذة جناية واخلاء سبيلها لانها تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة ثم قامت المحكمة بمشاهدة المواد الفيلمية الخاصة باحراز القضية .

> وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة