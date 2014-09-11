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294 وظيفة “معلم مساعد” فى كافة التخصصات بالوادي الجديد‎

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294 وظيفة “معلم مساعد” فى كافة التخصصات بالوادي الجديد‎ 294 وظيفة “معلم مساعد” فى كافة التخصصات بالوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

قال صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن نصيب محافظة الوادى الجديد الوظائف التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية من هذه الوظائف بلغ 294 وظيفة فى كافة التخصصات التعليمية.

وأضاف أنه تم اعداد مخيم بمقر المديرية بالخارجة لاستقبال الخريجين المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتوفيره بكافة سبل الراحة لهم، واعداد لجنة لاستلام الاوراق المطلوبة للتعيين.

وتم البدء فى تلقى اوراق المتقدمين لشغل الوظائف المتوفرة بقطاع التعليم بالوادى الجديد، مضيفاً أن مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد شهدت إقبالا كبيرا من الخريجين الراغبين فى التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد بالتربية والتعليم .

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