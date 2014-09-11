الأنبا بيمن يعود إلى القاهرة ويطمئن على صحة الأنبا باخوميوس

أكدت مطرانية نقادة وقوص عودة الأنبا بيمن ليتابع مهرجان الكرازة المرقسية 2014 بالمطرانية والذى كان يرافق الأنبا باخوميوس فى رحلته العلاجية إلى إنجلترا .

> كما أوضحت المطرانية فى بيان لها أن الأنبا بيمن يؤكد أن صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية فى تحسن وإستقرار ،من الجدير بالذكر أن الأنبا باخوميوس يخضع حاليا للعلاج بإنجلترا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.