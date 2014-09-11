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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهد احتفاليه يوم الوفاء للمعلمين المحالين للمعاش

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهد احتفاليه يوم الوفاء للمعلمين المحالين للمعاش وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهد احتفاليه يوم الوفاء للمعلمين المحالين للمعاش

شهد السيد صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد احتفالية  نقابه المعلمين لتكريم المعلمين المثالين والمدرسين المحالين على المعاش وذلك بقاعة المرحوم على حريف، وقال خضر غريب امين سر اللجنه النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس ان الاحتفاليه شهدها قيادات مديرية التربية والتعلم ومجلس الاباء والمعلمين  واعضاء مجلس ادارة نقابة المعلمين واللجنه النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس واضاف ان الاحتفاليه  شهدت مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية لفريق كورال التربية والتعليم ومجموعة من الاغنيات الوطنية.

واضاف فى نهايه الاحتفاليه التى استمرت 4 ساعات قام وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية بتكريم  85 معلم معاش عامى 2013، و2014 وعدد 30 معلم متوفين أثناء الخدمة عامى 2013 وقدم المكرمون الشكر لنقابة المعلمين على هذه اللمسة الانسانية وتكريم من افنى حياته فى خدمه العملية التعليمية.

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