صحف تونس عقب الفوز علي مصر: ' متعودة دايما '

احتفلت الصحف التونسية بفوز منتخب بلادها أمام منتخب مصر بهدف نظيف، مشيده بأداء ورجولة منتخب النسور علي ملعب الدفاع الجوي.

وخسر المنتخب المصري مباراته الثانية علي التوالي في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015.

خسارة جديدة جاءت بأقدام لاعبي المنتخب التونسي بهدف نظيف مساء الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، بعد خسارة الجولة الأولي أمام السنغال خارج الديار.

هدف تونس الوحيد جاء بمهارة كبيرة من فخر الدين بن يوسف، مهارة كررها أكثر من مرة وكادت أن تكلف مصر هدف جديد في شباكها.

صحف تونس من جانبها سلطت الضوء علي فوز منتخب بلادها علي الفراعنة بهدف فخر الدين، وخصوصا بسبب الأداء القوي والممتع للنسور.

متعودة دايما

"شباكهم متعودة دايما" هكذا تحدث صحيفة التونسية الإخبارية حول هدف فخر الدين في شباك المنتخب.

فخر الدين سبق وأن سجل من قبل في الشباك المصرية، إذ سجل هدف لفريقه الصفاقسي التونسي في السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

هدف إفريقي رائع سكن شباك شريف إكرامي حارس الأهلي، إلا أن اللقاء انتهي بفوز المارد الأحمر باللقب، علي عكس لقاء المنتخب.

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وأشارت الصحيفة أن البداية المثالية للنسور كانت تنبئ بافتتاح النتيجة في أي لحظة، وهو ما تحقق بعد لعبة ثنائية رائعة ضربت الدفاع المصري وانتهت في شباك إكرامي مجددا بأقدام فخر الدين.

وواصلت الصحيفة أشادتها بالمنتخب التونسي مؤكده أن النسور تلاعبت بالفراعنة وبالتحديد في أول ربع ساعة من اللقاء.

"برافو" النسور

هكذا عنونت صحيفة "الصحافة اليوم" حول انتصار تونس علي مصر بهدف نظيف.

أداء رائع، هدف عالمي، ثلاث نقاط جديدة وصدارة المجموعة، كلها عوامل جعلت الصحيفة تقدم الشكر لنسور قرطاج.

النسور حلقت في سماء القاهرة وعادت بنقاط قد تجعلها قاب قوسين أو أدني من ضمان التواجد في إمم إفريقيا المغرب 2015.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة منتخب السنغال في الجولة الثالثة من التصفيات علي ملعب الأخير، قبل أن يعود لاستضافة السنغال في تونس في الجولة الرابعة.

أمام جماهيرهم

ركز "راديو موازييك" حول تحقيق النسور للفوز أمام الجماهير المصرية وخصوصا بعد قرار الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير.

وكان الراديو التونسي الشهير قد سلط الضوء علي قرار الآمن بزيادة عدد الجماهير الحاضرة المباراة من 5 آلاف إلى 15 ألف مشيرا علي أنه قرار استنجاد من قبل المصرين لتحقيق الفوز.

إلا أن المنتخب التونسي نجح في العودة من القاهرة بالفوز والنقاط الثلاثة ولم يتأثر بالحضور الجماهيري.

واحتفلت الجماهير التونسية بالفوز في مدرجات ملعب الدفاع الجوي، في الوقت الذي شنت الجماهير المصرية هجوما حادا علي المدير الفني شوقي غريب قبل دقائق من نهاية المباراة.

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عدنا بالنصر

صحيفة الشروق التونسية أيضا برزت عودة المنتخب التونسي بالنصر من خارج الديار.

وأشادت الصحيفة بأداء النسور "الممتاز" وأن المنتخب كان قادرا علي زيادة غلة الأهداف لولا التسرع في إنهاء الهجمات.

انتصار غاية في الأهمية وضع النسور في صدارة المجموعة بالتقاسم مع السنغال وقرب المنتخب التونسي أكثر وأكثر من التواجد في المغرب 2015.

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بينما هزيمة مصرية قلصت وبشكل كبير فرص المنتخب المصري للتواجد في أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

الحكم أنقذهم

خرج نجم المباراة وصاحب الهدف الوحيد في الشباك المصرية فخر الدين بن يوسف مؤكدا أن لولا أداء حكم المباراة لأصبحت النتيجة أكثر وسجل المنتخب أهداف أكثر.

فخر الدين كان مصدر قلق دائم لكافة الخطوط المصرية، فأهلك خط الوسط بتحركاته ودمر الدفاعات بمهاراته وتسديدته.

وكان حكم المباراة قد رفض احتساب ضربتي جزاء للمنتخب التونسي، رأيت كافة الصحف التونسية أحقيه المنتخب فيهما.

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وأشاد فخر الدين بتعليمات المدير الفني التونسي جورج ليكنز مؤكدا أن دراسته الجديدة جدا للمنتخب المصري، منحتهم الثلاث نقاط.